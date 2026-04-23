Nelle sue Storie di Instagram, la cantante ha dichiarato di essere in un momento di forte stress e di ritenere di non aver dovuto accettare l’intervista. La trasmissione è andata in onda martedì 21 aprile, e i follower hanno espresso apprezzamento per la partecipazione. La cantante ha inoltre detto di essersi pentita di aver deciso di partecipare, aggiungendo che avrebbe dovuto evitare di andare a Belve.

U na chiacchierata di cui si è presto pentita: Elettra Lamborghini, nelle sue Storie di Instagram, ha detto che non sarebbe dovuta andare a Belve (l’intervista è stata trasmessa martedì 21 aprile, ndr), anche se i follower hanno apprezzato la sua partecipazione. Elettra Lamborghini fugge da Sanremo, ma i “festini bilaterali” la perseguitano: «Anche qui.» X Leggi anche › Gli ospiti della terza puntata di “Belve 2026”: anticipazioni interviste a Brigitte Nielsen, Shiva e Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: «Non avrei dovuto accettare di fare l’intervista a Belve ». «Personalmente?! No, non mi é piaciuta I’intervista. ma faccio mea culpa. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha detto di essere in un momento di forte stress, ragion per cui non avrebbe dovuto accettare di fare l'intervista. Ecco cosa ha dichiarato

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Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout»Già nel 2022, Elettra Lamborghini aveva registrato un’intervista mai andata in onda, perché aveva deciso di non firmare la liberatoria.

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