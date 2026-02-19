La cantante non è entusiasta del tempo che passa e non vorrebbe compiere 70 anni Ecco cosa ha detto di questo momento e perché è inquieta

C ompie 70 anni oggi, 19 febbraio, la cantante Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso. Un traguardo importante, che le mette addosso un po’ di malinconia, perché rimanda a bilanci i nevitabili, ma anche alla consapevolezza di avere più tempo alle spalle che davanti. #nonnasconderti, la voce di Fiordaliso contro la violenza domestica X Leggi anche › Fiordaliso ricorda l’amore con Enzo Malepasso: «Mi tradiva, ma io lo amavo» Fiordaliso: «Non voglio compiere 70 anni». «I 70 anni me li sento tutti, ho un po’ più stanchezza del solito. La mia testa non li sente, li rifiuta», ha dichiarato la cantante lo scorso weekend a Verissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La modella, moglie del cantante dal 2024, via social ha attaccato Clizia Incorvaia, ex di Sarcina. Ecco cosa ha detto e perché è tanto arrabbiataNayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia, ex di Sarcina, apparse a Verissimo.

Ecco la cosa assurda che Laura Pausini ha detto a Tiziano Ferro: parla il cantanteTiziano Ferro ha rivelato un episodio sorprendente che coinvolge Laura Pausini, a causa di una battuta fatta durante una conversazione privata.

Argomenti discussi: Aurora Venosa, tra recitazione e musica, tra sogni e futuro; Fiordaliso: A 70 anni ho capito che bisogna far fatica per amare perché ci devi essere nonostante la stanchezza; Dee Snider: Non sto morendo, le voci che girano non sono vere; La pescarese Martina Vox torna con un nuovo singolo: Non è la fine.

Ditonellapiaga a Sanremo 2026: la cantante di Chimica non è più un’outsiderDitonellapiaga, nome d'arte della cantautrice Margherita Carducci, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con ... fanpage.it

Amici 25, Riccardo Stimolo ancora nella scuola. Nessun provvedimento per il cantante: è bufera sui socialNelle scorse ore, l'assenza di Riccardo Stimolo dal daytime di Amici 25 ha scatenato dubbi su una sua eventuale espulsione dal programma. Ma la verità è un'altra e sul web non sono mancati i commenti ... msn.com

«A illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony» dice Fiorello del misterioso artista siciliano di cui è un fan entusiasta. Dopo il successo clamoroso sui social e nelle classifiche di streaming, cresce il sogno di vedere il cantante con la maschera di Elvi facebook