La Camera approva la fiducia al Dl sicurezza – Il video

Nella giornata del 22 aprile 2026, la Camera ha approvato con voto favorevole la questione di fiducia sul decreto Sicurezza presentato dal Governo. La decisione è stata comunicata tramite un video diffuso dall'Agenzia Vista. La discussione sull'atto legislativo si è conclusa con il sostegno dell’Assemblea, che ha confermato la fiducia al testo proposto dall’esecutivo.

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Via libera dell'Aula della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Sicurezza. 203 i sì, 117 i contrari e 3 gli astenuti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella» Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta».🔗 Leggi su Open.online The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story Notizie correlate Decreto Ucraina, la Camera approva la fiducia con 207 sì e 119 no – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia con 207 sì e 119 no sul decreto Ucraina. Dl sicurezza, la Camera verso la fiducia. Il decreto bis: compenso a chi avvia l’istruttoria per rimpatriare i migranti, «anche se non va a buon fine»La Camera si prepara a votare la fiducia al decreto sicurezza, passaggio decisivo per la conversione del provvedimento già approvato dal Senato e in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Camera approva la fiducia sul decreto sicurezza. Venerdì prossimo un Cdm per decreto correttivo sui rimpatri; Decreto Sicurezza: la Camera approva la fiducia con 203 voti. I prossimi passaggi; Tutela agroalimentare, la Camera approva il il ddl 1619 con 154 voti a favore, 1 contrario e 110 astenuti. Lollobrigida: Risultato storico, difendiamo Sistema Italia. VIDEOINTERVISTE E COMMENTI; Dl Sicurezza: 203 sì, approvata la fiducia alla Camera. La Camera approva la fiducia al Dl sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Via libera dell'Aula della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Sicurezza. 203 i sì, 117 i contrari e 3 gli astenuti. Fonte: Agenzia Vist ... msn.com Dl Sicurezza, la Camera approva la fiducia con 203 sì: cosa prevede e i prossimi passaggiDl Sicurezza, Camera approva la fiducia tra tensioni politiche: il testo verso l’approvazione finale con correttivi sui rimpatri dopo i rilievi del Quirinale. notizie.it DECRETO SICUREZZA: LA CAMERA APPROVA LA FIDUCIA, MA IL GOVERNO PREPARA GIÀ UN SECONDO DECRETO PER CORREGGERE CIÒ CHE HA APPENA VOTATO La norma che riconosce un incentivo agli avvocati per i rimpatri dei migranti rest - facebook.com facebook ULTIM’ORA La Camera dei Deputati approva la fiducia al DL Sicurezza La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sulla conversione del nuovo dl Sicurezza in legge, blindando il testo da eventuali modifiche. Il voto finale si effettuerà x.com