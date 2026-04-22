Dl sicurezza la Camera verso la fiducia Il decreto bis | compenso a chi avvia l’istruttoria per rimpatriare i migranti anche se non va a buon fine

La Camera si appresta a votare la fiducia sul decreto sicurezza, un passaggio fondamentale per confermare il provvedimento già approvato dal Senato. Il decreto prevede un compenso per chi avvia l’istruttoria volta al rimpatrio dei migranti, anche nel caso in cui l’operazione non si concluda positivamente. La scadenza per la conversione del decreto è fissata al 25 aprile.

La Camera si prepara a votare la fiducia al decreto sicurezza, passaggio decisivo per la conversione del provvedimento già approvato dal Senato e in scadenza il 25 aprile. Il voto finale, dopo la pioggia di ordini del giorno delle opposizioni, è atteso tra oggi, 22 aprile, e venerdì mattina. Ma il testo è destinato a cambiare subito dopo: al termine dell’ok definitivo, venerdì quindi, secondo fonti di governo, è prevista una riunione del Consiglio dei ministri a Montecitorio per varare un decreto correttivo sulla norma che introduce incentivi agli avvocati che convincono i migranti ad accettare i rimpatri volontari. L’obiettivo è mantenerla in piedi, allargando però la platea dei beneficiari ed eliminando il vincolo per cui il riconoscimento economico avviene solo a rimpatrio fatto.🔗 Leggi su Open.online

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Dl sicurezza: al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia - facebook.com facebook

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