Decreto Ucraina la Camera approva la fiducia con 207 sì e 119 no – Il video

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto Ucraina con 207 voti favorevoli e 119 contrari. La decisione arriva dopo una lunga seduta, in cui i parlamentari hanno discusso intensamente. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato, mentre il governo spera in un iter rapido per mettere in atto le misure contenute nel decreto.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia con 207 sì e 119 no sul decreto Ucraina. Votano a favore anche i 'vannacciani'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Camera Deputati

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti.

La Camera ha dato il via libera al decreto Ucraina, approvando la fiducia richiesta dal governo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Camera Deputati

Argomenti discussi: Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Decreto Ucraina, fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i Vannacciani; Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; Decreto Ucraina: il Ministro Crosetto alla Camera dei Deputati.

Decreto Ucraina, la Camera approva la fiducia. Anche i 'vannacciani' danno il via liberaAGI - Via libera della Camera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. L'esame del provvedimento riprenderà nel pomeriggio co ... msn.com

Dl Ucraina, Camera vota la fiducia tra proteste e attacco dei 'vannacciani' a SalviniE proprio secondo i deputati vicini al generale, la richiesta di fiducia sul dl Ucraina certifica di un Salvini sempre più schiacciato dalla morsa delle proprie contraddizioni. A dirlo in Aula è ... adnkronos.com

#Ucraina Approvata la fiducia alla Camera, con 207 sì, al decreto sull’invio di armi a Kiev. C’è anche il via libera dei 3 deputati di Futuro nazionale, il nuovo partito dell’ex generale Vannacci. - facebook.com facebook

Aiuti all’Ucraina, i vannacciani votano sì alla fiducia ma no al decreto. La Lega: «Contraddittori» x.com