Decreto Ucraina la Camera approva la fiducia con 207 sì e 119 no – Il video
La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto Ucraina con 207 voti favorevoli e 119 contrari. La decisione arriva dopo una lunga seduta, in cui i parlamentari hanno discusso intensamente. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato, mentre il governo spera in un iter rapido per mettere in atto le misure contenute nel decreto.
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia con 207 sì e 119 no sul decreto Ucraina. Votano a favore anche i 'vannacciani'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video🔗 Leggi su Open.online
