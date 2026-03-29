È stato rubato un quadro di Renoir che vale diversi milioni di euro

Un quadro di Pierre-Auguste Renoir, intitolato Les Poissons, è stato sottratto dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo (Parma). L’opera, valutata diversi milioni di euro, era esposta nella sede della fondazione e si ignora ancora come sia avvenuto il furto. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Un quadro di Pierre-Auguste Renoir che vale diversi milioni di euro è stato rubato. Si tratta dell'opera Les Poissons che era conservata alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma). Sul caso indaga il reparto dei carabinieri specializzato in opere d'arte. A dare la notizia del furto è stata la TgR Rai Emilia-Romagna. Alcuni giorni fa una banda di ladri, tutti incappucciati, si è introdotta all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte. I malviventi sono riusciti a scappare con la preziosa refurtiva e hanno fatto perdere le loro tracce. L'opera rubata è stata realizzata da Renoir intorno al 1917, la fase della maturità artistica del pittore impressionista, ed era conservata nella galleria insieme a un altro suo quadro, Paysage de Cagnes. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È stato rubato un quadro di Renoir che vale diversi milioni di euro Articoli correlati Rubato il quadro Les poissons di Renoir da Villa Magnani: vale milioni di euroIl quadro Les Poissons del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di... Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro Una selezione di notizie su È stato rubato un quadro di Renoir che... Discussioni sull' argomento Quadro di Renoir rubato da Villa Magnani. Il furto dell'opera da milioni di euro; NEWS - Rubato un quadro di Renoir nel Parmense. Parma, rubato un quadro di Renoir alla Fondazione Magnani RoccaUn quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, 'Les Poissons' è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma). A darne notizia è stata ... tg24.sky.it Parma, rubato un quadro di Renoir dalla fondazione Magnani RoccaSi tratta dell’opera Les Poissons, dipinta intorno al 1917 dal pittore impressionista. Il furto è avvenuto a Mamiano di Traversetolo (Parma) nei giorni scorsi ... bologna.repubblica.it Una banda di ladri ha rubato il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore - facebook.com facebook Furto alla Fondazione Magnani Rocca: rubato il Renoir 'Les Poissons' a Villa Magnani x.com