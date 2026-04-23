La bellezza dell’educare | una serata intensa e partecipata a Bosisio Parini

Mercoledì 22 aprile, presso il Centro Studi Pariniano di Bosisio Parini, si è tenuta una serata dedicata al tema dell’educazione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati, che hanno condiviso riflessioni e domande in un momento di confronto aperto. La serata ha coinvolto diverse testimonianze e interventi legati alla crescita e al ruolo dell’educazione nella società contemporanea.

Una serata di grande profondità e partecipazione quella che si è svolta mercoledì 22 aprile presso il Centro Studi Pariniano di Bosisio Parini, dedicata al tema quanto mai attuale dell’educazione. L’incontro, dal titolo “La bellezza dell’educare - Riscoprire il valore dell’educazione oggi”, ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Bosisio Parini, risolto il problema del seggio elettorale“A Bosisio Parini si chiude una vicenda che da anni interessava l’organizzazione dei seggi elettorali in paese. Un nuovo cuore per la cultura: inaugurata la rinnovata sala mostre di Bosisio PariniAllestita anche la mostra con le opere del fotografo bosisiese Franco Corti, che raccontano volti e storie del paese negli anni '60 fino agli '80... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La bellezza dell’educare: una serata intensa e partecipata a Bosisio Parini; Bosisio Parini, incontro sull’educazione con lo psicologo Ezio Aceti; Bosisio: il 22 aprile un incontro con lo psicologo Ezio Aceti. Bosisio Parini, incontro sull’educazione con lo psicologo Ezio AcetiSerata sull’educazione a Bosisio Parini con lo psicologo Ezio Aceti: appuntamento il 22 aprile al Centro Studi, ingresso libero. lecconotizie.com Bosisio: il 22 aprile un incontro con lo psicologo Ezio AcetiMercoledì 22 aprile alle 20.30, Bosisio Parini ospiterà un importante appuntamento dedicato al tema dell'educazione.Presso il Centro Studi si ... casateonline.it https://cavalierenews.it/popolari/34976/valerio-zezur-a-bosisio-parini-mostra-personale-e-presentazione-di-%E2%80%9Cdentro-l%E2%80%99incubo,-oltre-il-buio%E2%80%9D.html - facebook.com facebook