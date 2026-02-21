Un nuovo cuore per la cultura | inaugurata la rinnovata sala mostre di Bosisio Parini

Bosisio Parini ha riaperto la sala mostre dopo mesi di lavori di ristrutturazione, causati dal deterioramento delle strutture precedenti. La novità più evidente è l’ampliamento degli spazi, che ora permettono di ospitare più eventi e esposizioni. L’amministrazione comunale ha dedicato particolare attenzione alla sicurezza e all’illuminazione, per rendere l’ambiente più accogliente e funzionale. La nuova sala si prepara ad accogliere artisti e visitatori nei prossimi mesi.

Allestita anche la mostra con le opere del fotografo bosisiese Franco Corti, che raccontano volti e storie del paese negli anni '60 fino agli '80 L'amministrazione comunale di Bosisio Parini ha inaugurato ufficialmente la nuova Sala Mostre, uno spazio restituito alla comunità e completamente rinnovato per ospitare creatività, cultura e bellezza. Il progetto di ristrutturazione è stato reso possibile grazie al contributo dell'Avviso Cultura 2025 di Regione Lombardia, che ha permesso di trasformare l'aula in un ambiente moderno, funzionale e accessibile. Presenti alla serata inaugurale il sindaco Paolo Gilardi insieme ai rappresentanti della giunta comunale, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il presidente del Parco Valle Lambro Ciceri e il vice Viganò, gli architetti Valsecchi e Visconti.