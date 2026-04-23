Kvaratskhelia fa innamorare i francesi | Grazie Georgia per questo capolavoro di giocatore

Durante la partita contro il Nantes, un attaccante ha segnato due volte, contribuendo al risultato finale di 3-0. La sua prestazione ha ricevuto numerosi commenti positivi da parte dei tifosi francesi, che hanno espresso grande ammirazione per le sue capacità. Il giocatore georgiano ha mostrato un buon livello di forma e ha conquistato l’attenzione di molti appassionati di calcio nel paese.

Khvicha Kvaratskhelia si è reso protagonista del match contro il Nantes realizzando una doppietta (3-0 il risultato finale). Ora il Psg è a +4 punti sul Lens secondo e mancano cinque partite alla fine della Ligue 1. Sedicesimo gol stagionale per l’ex Napoli, che da quando è arrivato a Parigi sembra non voler fermarsi più. La Francia innamorata di Kvaratskhelia. Le Parisien scrive di una Georgia che ha sempre affascinato nel rugby, ma non è mai riuscita a produrre grandi talenti nel calcio. Questo prima che arrivasse Khvicha Kvaratskhelia tra i professionisti; sembra uscito dagli anni ’70 con il suo stile, aggiunge il quotidiano francese. In Francia lo chiamano semplicemente “Kvara”, a Napoli aggiunsero anche un “-dona” per paragonarlo a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia fa innamorare i francesi: “Grazie Georgia per questo capolavoro di giocatore” Notizie correlate Leggi anche: Kvaratskhelia, stop volante da fenomeno vero con la Georgia Georgia batte Lituania: doppietta di Mikautadze e palo di KvaratskheliaLa nazionale georgiana ha superato la Lituania per 2 a 0 in un’amichevole disputata sul terreno avversario.