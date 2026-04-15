Docente dell’Università di Bari arrestato in Kuwait detenuto da oltre un mese | preoccupazione e solidarietà Accusato di danno alla sicurezza nazionale e diffusione di informazioni malevole online

Un docente dell’Università di Bari è stato arrestato in Kuwait e si trova in detenzione da più di un mese. È stato accusato di aver causato danno alla sicurezza nazionale e di aver diffuso informazioni dannose tramite internet. La notizia ha suscitato preoccupazione tra colleghi e studenti, mentre le autorità italiane monitorano la situazione e attendono aggiornamenti ufficiali.

Scritto da Università degli studi di Bari "Aldo Moro": L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro esprime la propria solidarietà al giornalista kuwaitiano Ahmed Shihab-Eldin, docente a contratto presso il Corso di Laurea in Decision Science di UniBa, detenuto da oltre un mese in Kuwait per la presunta “diffusione di informazioni malevole online” e per un presunto “danno alla sicurezza nazionale”. L’Università richiama il diritto fondamentale alla libertà di espressione e a non subire molestie per le proprie opinioni, come sancito dall’art. 19 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, di cui il Kuwait è...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Docente dell’Università di Bari arrestato in Kuwait, detenuto da oltre un mese: preoccupazione e solidarietà Accusato di danno alla sicurezza nazionale e diffusione di informazioni malevole online Notizie correlate “Ha pubblicato video sulla guerra in Iran”: arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di BariL'uomo, nato in Kuwait ma di origine palestinese, è scomparso durante una visita alla famiglia. Docente Uniba detenuto in Kuwait. L'ateneo: "False accuse" per commento su foto guerra IranUn docente dell'università di Bari, il giornalista Ahmed Shihab-Eldin, è detenuto da un mese in Kuwait con le presunte accuse di “diffusione di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lunedì 13 aprile all’Università di Bari, il ricordo di Peppino Cotturri organizzato con la Fondazione Di Vagno; Ricerca e sostenibilità per la zootecnia del futuro; La stretta autoritaria nel Golfo, Ahmed Shihab-Eldin è il simbolo della lotta per la libertà di stampa; Messa alla prova per il prof assenteista: Nuzzolese era a Bari ma risultava al lavoro a Torino. L'Università di Bari chiede il rilascio di Ahmed Shihab-Eldin detenuto in KuwaitDocente a contratto nel Corso di laurea in Decision Science è detenuto per la presunta diffusione di informazioni malevole online. Il sindaco chiede al Governo di far luce sul caso. L'Ambasciata in ... rainews.it Giornalista e docente dell'Università di Bari arrestato in Kuwait: «Aveva pubblicato video sulla guerra»Ahmed Shihab-Eldin è docente di storytelling e public speaking nel corso di laurea magistrale in Decision Science. La denuncia del Cpj: «'Nel Golfo censura sempre più rigida sulla stampa» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Shihab-Eldin, docente presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è una figura nota nel panorama internazionale del giornalismo e della produzione documentaristica facebook