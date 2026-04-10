Lola Cars torna a produrre una versione limitata della T70, un modello storico nel mondo delle supercar. Sono stati realizzati solo 16 esemplari, tutti destinati alla pista, con un motore da 537 cavalli. La produzione rappresenta una ripresa del marchio nel segmento delle vetture ad alte prestazioni, mantenendo intatto il legame con la tradizione del passato.

Lola Cars riapre i battenti nel settore delle supercar con la produzione limitata di soli 16 esemplari della leggendaria T70. Il progetto, che recupera i disegni storici per aggiornarli con tecnologie moderne e materiali sostenibili, si divide in due configurazioni distinte: la versione puramente agonistica T70S e la variante omologata per la circolazione stradale T70S GT. Il ritorno del mito tra prestazioni estreme e ingegneria d’archivio. La rinascita del marchio, interrotta nel 2012 e riavviata nel 2022, punta tutto sulla fedeltà tecnica unita a processi costruttivi evoluti. La variante destinata esclusivamente ai circuiti, denominata T70S, sfrutta un motore V8 Chevrolet da 5 litri capace di erogare 537 cavalli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorna il mito Lola T70: solo 16 supercar da 537 CV per la pista

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