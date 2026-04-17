Durante la giornata di venerdì ad Assen, il marchio riminese ha svelato la versione Elite della KB998 Rimini, un modello prodotto in soli cinque esemplari. La presentazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alle moto sportive, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La produzione limitata mira a rafforzare la presenza del marchio nel settore delle motociclette ad alte prestazioni.

Durante la giornata di venerdì ad Assen, il marchio riminese ha presentato la versione Elite della KB998 Rimini, un modello estremamente limitato che conta solo cinque esemplari totali. Questa nuova variante della KB998 Rimini, ispirata esteticamente alle moto impiegate dal team ufficiale nel campionato mondiale MOTUL FIM Superbike, è stata progettata specificamente per offrire prestazioni elevate durante le sessioni in pista. L’esclusività del progetto e l’esperienza sul circuito di Jerez. La strategia commerciale legata a questa release speciale punta sulla valorizzazione dell’acquisto attraverso un’esperienza diretta con il prodotto. I cinque proprietelli riceveranno infatti i propri mezzi in occasione dei test invernali previsti presso il circuito di Jerez.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bimota KB998 Rimini Elite: solo 5 esemplari per dominare in pista

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