Krause Group guarda al Belgio | il Beveren nel mirino del patron del Parma

Il Krause Group, dopo aver raggiunto la salvezza del Parma e rafforzato il proprio bilancio, ha deciso di espandersi nel calcio internazionale. La società ha messo nel mirino il club belga Beveren, con l’obiettivo di acquisire una partecipazione o avviare collaborazioni. La trattativa sembra ancora in fase preliminare, senza annunci ufficiali o dettagli sui piani futuri. L’interesse si inserisce nel progetto di crescita del gruppo nel settore sportivo.

Con la salvezza del Parma in tasca e un bilancio in netto consolidamento, il Krause Group allarga i propri orizzonti calcistici e mette nel mirino il Beveren. Secondo indiscrezioni raccolte, sarebbero già stati avviati colloqui conoscitivi tra le parti per valutare una possibile acquisizione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Parma calcio: due nuove figure nel Cda, ma l’unico con poteri resta il presidente KrauseNell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino” Altri aggiornamenti Temi più discussi: ABOAH ROOTS, LE RADICI DELLA CAPA DEI CAPI; HELEN IMMORTALA KYLE A MONOCLE. LA CAPA DEI CAPI A VINITALY. PETTINA' E IL NEW TARDINI; DIARIO CROCIATO / LA DOPPIETTA DE KRAUSE. IL NEW TARDINI RESTITUITO A CHERUBINI?; INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED UMANA COINCIDENTI SUL BILANCIO DEL PARMA. Krause Group guarda al Belgio: il Beveren nel mirino del patron del ParmaIl Krause Group allarga i propri orizzonti calcistici e mette nel mirino il Beveren. Secondo indiscrezioni raccolte, sarebbero già stati avviati colloqui conoscitivi tra le parti per valutare una ... parmatoday.it Krause Group sale al 99% di Parma calcio 1913, Nuovo Inizio esce dal ClubKrause Group Italia, la società che controlla il Parma Calcio 1913, e Nuovo Inizio, la società che riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi ... gazzettadiparma.it Before the meeting of the group "Lejn il-Missier" They meet on Saturday fortnightly at Dar San Guzepp, Santa Venera This is a group for men. Join them with Steve Portelli and Tony Schembri - facebook.com facebook