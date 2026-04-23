Kohler e Flamingo Estate creano un bagno termale scultoreo che ha radici in riti natura e maestria artigianale alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week 2026, è stato presentato il progetto The Flamingo Estate Bathhouse di Kohler, realizzato in collaborazione con Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate. Il bagno termale ha una struttura scultorea ispirata a riti antichi e alla natura, combinando elementi artigianali e design contemporaneo. La presentazione si è svolta in un contesto che mette in risalto l’unione tra tradizione e innovazione nel settore dell’arredo e del wellness.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 23 aprile 2026 PRNewswire — Kohler, in collaborazione con Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate, svela The Flamingo Estate Bathhouse di Kohler alla Milano Design Week 2026. L’installazione immersiva e multisensoriale invita i visitatori in un mondo elementare, in cui architettura, paesaggio e serenità sono concepiti come un’unica esperienza interdipendente, creando uno spazio di contemplazione e rinnovamento. Incastonata all’interno del cortile del Padiglione d’Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), l’installazione è fissata al bagno termale, audace struttura brutalista, che sembra emergere organicamente da un prato di sette specie di fiori selvatici incolti, dissolvendo il confine tra forma costruita ed ecosistema vivente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Kohler e Flamingo Estate creano un bagno termale scultoreo che ha radici in riti, natura e maestria artigianale alla Milano Design Week Notizie correlate Kohler and Flamingo Estate Create a Sculptural Bathhouse Rooted in Ritual, Nature, and Craft at Milan Design WeekCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 21, 2026 /PRNewswire/ — Kohler, in partnership with Richard Christiansen, founder of Flamingo... Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kohler and Flamingo Estate Create a Sculptural Bathhouse Rooted in Ritual Nature and Craft at Milan Design Week; Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’; Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’; Giornata mondiale del libro, tutte le curiosità: dalla data del 23 aprile alla tradizione delle rose. Alla Milano Design Week 2026 debutta la Flamingo Estate Bathhouse di Kohler, un santuario del benessere ispirato dalla naturaMILANO, 3 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Kohler, in collaborazione con Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate, presenta in occasione della Milano Design Week un'installazione multisensoriale ... adnkronos.com The Flamingo Estate Bathhouse by KohlerBathroom design brand Kohler presents an installation during Milan design week 2026, materialised as a brutalist bathhouse in the heart of the Porta Venezia Design District. The installation is based ... dezeen.com Tra le novità più interessanti c’è una forte crescita delle installazioni esperienziali. Uno degli esempi più rilevanti è l’installazione firmata da Flamingo Estate e Kohler, ospitata al Padiglione d’Arte Contemporanea e il circuito Superstudio Più e dintorni cresce a - facebook.com facebook