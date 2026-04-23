Kip Keino Classic 2026 in tv | la grande atletica torna su Sky e NOW

Venerdì 24 aprile alle 17, la Kip Keino Classic 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW. L’evento si svolgerà a Nairobi e vedrà protagonisti alcuni tra i più qualificati atleti internazionali nel campo dell’atletica leggera. La manifestazione si svolge in una location storica e attirerà appassionati e spettatori di tutto il mondo attraverso la trasmissione televisiva.

Appuntamento venerdì 24 aprile alle 17 su Sky Sport Arena con il meeting di Nairobi: in pista e in pedana alcuni tra i migliori atleti del panorama internazionale. Prosegue la stagione outdoor del World Athletics Continental Tour Gold 2026, protagonista su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 17 su Sky Sport Arena, riflettori puntati sul Kip Keino Classic Grand Prix di Nairobi, una delle tappe più prestigiose del circuito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate I Millrose Games accendono New York: grande atletica indoor in diretta su Sky e NOWDomenica 1° febbraio secondo appuntamento “Gold” del World Athletics Indoor Tour 2026. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW il World Baseball Classic 2026La grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky Sport e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: World Athletics Tour Gold | chi sono le stelle di Nairobi?; World Athletics Tour Gold: chi sono le stelle di Nairobi?.