I Millrose Games accendono New York | grande atletica indoor in diretta su Sky e NOW

I Millrose Games di New York tornano a scaldare il pubblico con una gara attesa, domenica 1° febbraio. È il secondo appuntamento del World Athletics Indoor Tour 2026, e questa volta i protagonisti puntano a battere il record nel doppio miglio maschile. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, attirando gli appassionati di atletica da tutto il mondo.
Cus Pisa grande protagonista al Meeting Indoor di atletica: 2 medaglie d'oro e tante buone prestazioni
Lo scorso 17 gennaio, a Carrara, si è svolto il Meeting Indoor Assoluto, valida competizione di atletica che ha incluso anche i Campionati Toscani per diverse categorie.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje non decolla. Attesa per Lyles
Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor.
World Athletics Indoor Tour Gold: i Millrose Games di New York in diretta su Sky con il tentativo di record mondialeLa grande atletica leggera è ancora una volta protagonista nella Casa dello Sport di Sky, che trasmette in diretta il ... dtti.it
