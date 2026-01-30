I Millrose Games accendono New York | grande atletica indoor in diretta su Sky e NOW

I Millrose Games di New York tornano a scaldare il pubblico con una gara attesa, domenica 1° febbraio. È il secondo appuntamento del World Athletics Indoor Tour 2026, e questa volta i protagonisti puntano a battere il record nel doppio miglio maschile. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, attirando gli appassionati di atletica da tutto il mondo.

Domenica 1° febbraio secondo appuntamento “Gold” del World Athletics Indoor Tour 2026. I leggendari Millrose Games di New York in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il grande tentativo di record nel doppio miglio maschile. La grande atletica torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold 2026, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto a livello mondiale, è trasmesso integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue otto tappe stagionali, fino al gran finale di Torun, in programma il prossimo 22 febbraio.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Millrose Games Cus Pisa grande protagonista al Meeting Indoor di atletica: 2 medaglie d'oro e tante buone prestazioni Lo scorso 17 gennaio, a Carrara, si è svolto il Meeting Indoor Assoluto, valida competizione di atletica che ha incluso anche i Campionati Toscani per diverse categorie. LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje non decolla. Attesa per Lyles Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Millrose Games World Athletics Indoor Tour Gold: i Millrose Games di New York in diretta su Sky con il tentativo di record mondialeLa grande atletica leggera è ancora una volta protagonista nella Casa dello Sport di Sky, che trasmette in diretta il ... dtti.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.