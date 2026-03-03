Il World Baseball Classic 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il torneo si svolge in diverse città, tra cui Miami, Houston, Tokyo e San Juan, e coinvolge venti nazionali di tutto il mondo. La competizione si tiene quest’anno nei diamanti di queste quattro città, offrendo agli appassionati di baseball un evento internazionale di rilievo.

La grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky Sport e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioca nei diamanti di Miami, Houston, Tokyo e San Juan (Porto Rico). Da sabato 7 marzo nella Casa dello Sport sarà possibile seguire in diretta tutte le partite della Nazionale Italiana, oltre alle semifinali e alla finale. Sabato 7 marzo il primo incontro degli azzurri contro la nazionale verdeoro del Brasile, dalle 19 su Sky Sport Mix. Ultimo incontro della fase a gironi mercoledì 11 marzo a mezzanotte contro il Messico (Sky Sport Max). ore 19. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW il World Baseball Classic 2026

La 12h di Bathurst 2026 in diretta in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOWLa stagione dell’Intercontinental GT Challenge 2026 scatta questo fine settimana con la 12h di Bathurst, dove sei costruttori, 23 delle 35 iscrizioni...

F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWL’attesa è ormai finita: domani, 23 gennaio, la nuova Ferrari per il Mondiale 2026 di F1 viene svelata al mondo intero in diretta su Sky Sport e in...

How high is Nolan McLean's ceiling in his first full season with the Mets | Baseball Night in NY

Contenuti utili per approfondire Sky Sport

Temi più discussi: Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Serie C, le gare della 29^ giornata su Sky; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari.

Premier League: tutte le gare del turno infrasettimanale su Sky e NOWUn nuovo appuntamento con il calcio internazionale tra Premier League inglese e Bundesliga tedesca da vivere su Sky e in streaming su NOW . sport.sky.it

Serie C, il calendario della 29^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 29^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Luca Argentero uno di noi La nuova serie #AvvocatoLigas dal 6 marzo in esclusiva su Sky, mentre dal 3 marzo inizia il torneo di Indian Wells #SkySport #SkyTennis - facebook.com facebook

VLAHOVIC VERSO IL RINNOVO Secondo Sky Sport, il centravanti serbo ha aperto alla possibilità di allungare il contratto con la Juventus. La sua priorità è ascoltare un'offerta dei bianconeri Secondo te la Juve fa bene a rinnovare Vlahovic #Juventus # x.com