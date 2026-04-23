King Marracash quando esce e dove vedere il primo docufilm sul rapper

È in arrivo il primo docufilm dedicato a Marracash, noto rapper italiano il cui vero nome è Fabio Rizzo. Il film offre un’occasione per conoscere aspetti della sua vita personale e professionale attraverso immagini e testimonianze. La pellicola sarà disponibile in streaming a partire dalla prossima settimana, offrendo agli appassionati un’inedita prospettiva sul percorso artistico e sulle sfide affrontate dal cantante.

Una storia parla di talento e di successo, ma anche di riscatto e fragilità. Marracash, pseudonimo di Fabio Rizzo, ha deciso di aprire le porte del suo mondo interiore con King Marracash, il primo docufilm che racconta l’uomo dietro la corona del “King del rap”. Un viaggio che ripercorre sogni e trionfi, l’ultima tappa di un percorso che lo ha portato a comprendere cosa significhi davvero per lui essere Fabio oggi. Quando esce King Marracash e dove vederlo?. Il docufilm, diretto da Pippo Mezzapesa, arriva nelle sale cinematografiche italiane il 25, 26 e 27 maggio per tre giorni intensi in cui i fan potranno vivere sul grande schermo l’emozione del tour negli stadi che ha segnato il 2025, a partire dalla leggendaria notte di San Siro.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - King Marracash, quando esce e dove vedere il primo docufilm sul rapper Notizie correlate Leggi anche: Al cinema “King Marracash”: la Barona, il successo, San Siro. Il primo docufilm sul re del rap italiano In Utero, quando esce e dove vedere (HBO Max) la serie con CastellittoOtto episodi ambientati in una clinica della fertilità dal 8 maggio in esclusiva streaming. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: King Marracash, il primo docufilm che ripercorre la carriera del rapper; Marracash, da Barona al cinema: in uscita a maggio il docufilm sul king del rap; Marracash alla Barona, il King è tornato a casa; Marracash si mette a nudo: KING MARRACASH è l’evento al cinema che chiude un’era. King Marracash, quando esce e dove vedere il primo docufilm sul rapperKing Marracash è il primo docufilm dedicato al rapper, diretto da Pippo Mezzapesa e che vede la partecipazione della sua ex storica, Elodie. dilei.it KING MARRACASH, al cinema il docufilm evento sulla vita e la carriera del rapperKING MARRACASH, al cinema il docufilm evento sulla vita e la carriera del rapper. In collaborazione con Disney+ ... tvserial.it Il rap italiano arriva sul grande schermo con King Marracash, il primo docufilm dedicato alla carriera di Marracash. Il film, nelle sale solo il 25, 26 e 27 maggio, racconta il percorso artistico e umano di Fabio Rizzo, tra successi, fragilità e momenti di svolta. Dir - facebook.com facebook King Marracash, primo docufilm che ripercorre la carriera del rapper x.com