Kim Kardashian e Lewis Hamilton | amore e complicità a Malibu

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 aprile, sulle coste di Malibu, sono stati avvistati insieme Kim Kardashian e Lewis Hamilton. La coppia ha trascorso del tempo in compagnia, attirando l'attenzione di fotografi e passanti. Le immagini mostrano momenti di vicinanza tra i due, senza ulteriori dettagli sulla natura del loro rapporto. La giornata si è conclusa con un ritorno a bordo di un veicolo, lasciando spazio a speculazioni sulla loro frequentazione.

Il legame tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton ha raggiunto nuovi livelli di visibilità pubblica durante una giornata trascorsa insieme sulle coste di Malibu, in California, il 20 aprile. La coppia è stata osservata mentre si godeva momenti di affetto e divertimento nelle acque dell’Oceano Pacifico, consolidando un rapporto che era stato ufficialmente presentato ai follower lo scorso mese attraverso i social media. Le immagini catturate lungo la costa californiana mostrano la star di una celebre serie televisiva e il pilota di Formula One immersi in un clima di totale complicità. Mentre nuotavano, Kardashian, che indossava un bikini nero abbinato a una muta coordinata, si è lasciata andare a risate e gesti spontanei verso il partner.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Kim Kardashian e Lewis Hamilton: amore e complicità a Malibu

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