Killian Nielsen ha commentato il suo rapporto con la madre, affermando che l’unico modo per comunicare con lei è attraverso la televisione. La dichiarazione arriva in seguito all’intervista della donna a un programma televisivo. Nielsen ha espresso questa sua sensazione senza ulteriori commenti o interpretazioni, limitandosi a descrivere la situazione attuale con parole semplici.

Dopo l’intervista aBelve,Killian Nielsen, figlio di Brigitte è tornato a parlare di sua madre e del rapporto che hanno.Tempo fa a Verissimo il ragazzo aveva raccontato la sofferenzacon cui vive il rapporto altalenante con la madre con cui non parla da anni. Poi, però,Brigitteha deciso di non parlarne aBelvedavanti Francesca Fagnani che gli ha fatto una domanda diretta. Killian Nielsenha deciso di rispondere pubblicamente aLa Volta Buona:“Lei dice che io ho deciso di parlare pubblicamente ma non è mia intenzione, perché per me è stato difficile raggiungerla per tanti diversi motivi: era lontana,ho sofferto di alcolismo, il suo stesso problema, perché mi mancava ma non gliene faccio una colpa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Killian Nielsen sul rapporto con la madre Brigitte: “Mi è rimasta solo la tv per poterle parlare”

Notizie correlate

Chi sono i cinque figli di Brigitte Nielsen: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Douglas Aaron Meyer, Raoul Ayrton Meyer Jr. e Frida DessìBrigitte Nielsen ha cinque figli nati da diverse relazioni: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Douglas Aaron Meyer, Raoul Ayrton Meyer Jr.

Perché Brigitte Nielsen e il figlio Killian hanno litigato: ecco cosa è successoIl rapporto tra Killiam Nielsen e la madre Brigitte Nielsen è tornato al centro dell’attenzione dopo le recenti dichiarazioni del modello, che ha...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Brigitte Nielsen, chi è il quinto e attuale marito Mattia Dessì e il rapporto con i cinque figli; Brigitte Nielsen distrugge Sylvester Stallone a Belve: Mi ha rovinato la carriera, era cattivo. A letto? Un coniglio; Chi è Killian Marcus Nielsen e perchè non parla più con la madre; I figli di Brigitte Nielsen: chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita.

Killian, figlio di Brigitte Nielsen: Mamma, vorrei riabbracciarti…| Il toccante appello a La Volta BuonaDopo l’intervista di Brigitte Nielsen a Belve, il figlio Killian - a La Volta Buona - racconta i rapporti assenti da anni. Killian Marcus, per molti noto principalmente per essere il figlio di Brigitt ... ilsussidiario.net

Perché Brigitte Nielsen e il figlio Killian hanno litigato? | Porte aperte, ma lei non vuole vedermiPerché Brigitte Nielsen e il figlio Killian hanno litigato? Tra i due i rapporti sono incrinati ormai da tantissimo tempo: ecco cosa è successo ... ilsussidiario.net

Recuperate la lunga intervista a Killian Nielsen a #lavoltabuona nella prima stagione. Una di quelle che non si possono dimenticare #BELVE #brigittenielsen x.com

Grooming by @eleglamour_makeup_ #makeupserviceagency per @killian.nielsen ospite a #verissimo #mediaset #truccotelevisivo #truccoprofessionale #makeupagency #grooming - facebook.com facebook