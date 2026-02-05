Kiko Milano presenta una collezione di make-up dedicata alle Olimpiadi invernali del 2026. La linea, ispirata allo stile italiano, mette insieme tre prodotti di punta del brand, pensati per durare anche nelle emozioni più forti. Le texture sono colorate e brillanti, i formulati resistenti e il design richiama l’eleganza italiana. È una collezione pensata per valorizzare i gesti semplici del trucco, con prodotti che promettono alte performance.

KIKO Milano ha lanciato per l'occasione la limited edition Milano Cortina 2026, una collezione di Prodotti Ufficiali su Licenza che celebra ogni traguardo conquistato con grinta e stile. Dalle texture che brillano di colore, le formule che resistono alle emozioni più intense e il design che richiama lo stile italiano sono pensati per essere i gesti essenziali per chiunque voglia dare sempre il massimo. La firma del contratto ufficiale di licensing rappresenta una nuova tappa del percorso che KIKO Milano ha intrapreso verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: un viaggio iniziato circa un anno e mezzo fa grazie alla partnership siglata con la Fondazione Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kiko Milano e la collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, SEA, gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, annuncia una collaborazione con l’Università IULM e l’Università degli Studi di Milano.

Salomon introduce la XT-6 GORE-TEX Milano Cortina 2026, parte della Collezione Ufficiale su Licenza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

