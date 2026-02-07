Questa sera si è aperta ufficialmente la cerimonia di Milano Cortina 2026. Durante l’evento, gli artisti hanno sfoggiato make-up ispirato ai colori e all’armonia delle Olimpiadi invernali. Un momento di spettacolo e di stile che ha dato il via ai Giochi con musica, luci e tanta energia.

Il brand ha trasformato in immagini, luce e movimento il tema ufficiale della Cerimonia di Apertura «Armonia» traducendolo in un linguaggio beauty capace di raccontare emozioni, connessioni e visioni condivise. Armonia come incontro tra sport e bellezza, arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. Un equilibrio di elementi diversi che riflette l’anima dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dell’Italia. Il termine armonia – dal greco antico – significa «mettere insieme»: Milano e Cortina, città e montagna, uomo e natura, culture e visioni differenti che trovano consonanza in un’unica, potente narrazione scenica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kiko Milano firma il make-up degli artisti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026

Kiko Milano ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, firmando il trucco degli artisti impegnati nella manifestazione.

Kiko Milano presenta una collezione di make-up dedicata alle Olimpiadi invernali del 2026.

