Durante il festival musicale, sono state scattate fotografie che ritraggono due celebrità in atteggiamenti affettuosi, tra cui un bacio appassionato. Le immagini mostrano l’attore e la modella che si trovavano nello stesso luogo al medesimo momento. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori e fotografi presenti in loco. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino una relazione tra i due.

Sarà l'atmosfera rarefatta del Coachella o forse la magia della musica tra le dune che detta il ritmo del cuore. Fatto sta che, al blindatissimo after-party di Justin Bieber, potrebbe essere nata una nuova coppia. Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati avvistati in atteggiamenti di intimità che lasciano poco spazio all'immaginazione. I testimoni descrivono un’intesa magnetica, con i due impegnati a scambiarsi baci roventi, quasi isolati dal caos della festa circostante. Difficile dire, però, se le canoniche rose fioriranno: "Meglio non trattenere il respiro nella speranza che questa diventi la prossima coppia tra le celebrità", sussurra un ben informato al Daily Mail.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi, baci roventi al Coachella: è nato l'amore?

Notizie correlate

Jacob Elordi e Kendall Jenner sono una coppia? Avvistati al CoachellaNuovo amore in vista? In Usa non si parla di altro: Jacob Elordi e Kendall Jenner erano al Coachella insieme Diverse le donne che sono state...

Jacob Elordi e Kendall Jenner, complicità speciale al Coachella: nuova coppia in vista?La primavera, si sa, è la stagione delle rinascite e degli amori che sbocciano all’improvviso e, anche quest’anno, il mondo delle celebrity non...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jacob Elordi e Kendall Jenner e il loro bacio appassionato al Coachella: la nuova coppia dell'estate?; Da Jacob Elordi e Kendall Jenner a Katy Perry e Justin Trudeau: le nuove coppie del Coachella 2026; Flirt alert! Kendall Jenner e Jacob Elordi avvistati insieme al Coachella; Jacob Elordi e Kendall Jenner al Coachella Festival: il gossip su una possibile nuova coppia ad Hollywood.

Jacob Elordi e Kendall Jenner: è sbocciato l'amore?Jacob Elordi e Kendall Jenner sono stati visti particolarmente affiatati durante l'esibizione di Justin Bieber al Coachella ... tgcom24.mediaset.it

Jacob Elordi e Kendall Jenner, complicità speciale al Coachella: nuova coppia in vista?Jacob Elordi e Kendall Jenner insieme a Coachella: tra rumor e avvistamenti, il gossip esplode e i fan sognano la coppia dell’estate ... dilei.it

Da Iris Law a Hailey Bieber, passando per Kendall Jenner ed Emily Ratajkowski - facebook.com facebook

Durante l’esibizione di Justin Bieber, Kendall ha trascorso la serata con il suo entourage ed Elordi è stato notato più volte accanto a lei #JacobElordi #KendallJenner #Coachella x.com