Katie Holmes e quel like su Instagram che fa sognare i fan di Dawson’s Creek

Lo scorso anno, quando è stato annunciato che Katie Holmes e Joshua Jackson sarebbe stati i protagonisti di una nuova commedia romantica, Happy Hours, i fan di Dawson’s Creek hanno subito iniziato a sognare un possibile ritorno di fiamma tra i due attori, interpreti di Joey Potter e Pacey Witter nella fortunata serie tv andata in onda tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. Ora, a poche settimane dall'uscita in sala del film, diretto dalla stessa Holmes e concepito come il primo capitolo di una trilogia cinematografica, un gesto dell'attrice e regista sembra aver riacceso quelle speranze. I fan di Dawson’s Creek lo ricordano bene: Katie Holmes e Joshua Jackson si sono frequentati davvero tra il 1998 e il 2000, dopo essersi incontrati sul set della serie tv.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Katie Holmes e quel like su Instagram che fa sognare i fan di Dawson’s CreekC'è già chi ha letto in quel mi piace il desiderio di Katie di tornare insieme all'amico e collega, ma è più probabile che si tratti di una di mossa pubblicitaria ... msn.com

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