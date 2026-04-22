Katie Holmes fa sognare i fan di Dawson’s Creek | quel like che riaccende il gossip su Joshua Jackson

Un semplice like sui social ha riacceso le chiacchiere tra i fan di Dawson’s Creek, puntando l’attenzione su un possibile riavvicinamento tra due attori protagonisti. La scena si è svolta sui profili ufficiali, dove l’attrice ha mostrato interesse per un post collegato alla serie televisiva. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando speculazioni e discussioni tra gli appassionati.

Un like può sembrare niente. E invece, a volte, è tutto. È bastato quello a Katie Holmes, indimenticabile volto di Dawson’s Creek, per riaccendere un immaginario che non si è mai davvero spento: l’attrice ha messo “mi piace” ad alcuni commenti dei fan che la vorrebbero di nuovo insieme a Joshua Jackson. Un gesto piccolo, ma sufficiente a far ripartire il sogno collettivo legato a una delle coppie più amate della tv. E sì, perché prima ancora di essere realtà, loro sono stati promessa. Quella che passava da frasi come: “Pacey mi hai baciato una prima volta e la seconda hai contato fino a dieci prima di rifarlo, nel caso avessi avuto intenzione di fermarti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Katie Holmes fa sognare i fan di Dawson’s Creek: quel “like” che (ri)accende il gossip su Joshua Jackson

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