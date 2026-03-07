Mai successo prima Kate Middleton rompe il protocollo della Famiglia reale

Kate Middleton ha infranto il protocollo della Famiglia reale durante un evento a Leicester, entrando nel tempio Shreeji Dham Haveli. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno accolto con musica, colori e sorrisi l’arrivo della duchessa. Questa occasione segna un momento inedito per la famiglia reale, poiché mai prima d’ora una sua rappresentante aveva partecipato a un evento di questo tipo.

L’aria di Leicester si è riempita di musica, colori e sorrisi quando Kate Middleton ha fatto il suo ingresso nel tempio Shreeji Dham Haveli. La visita è avvenuta in occasione di Holi, la tradizionale celebrazione indiana che accoglie l’arrivo della primavera e celebra l’amore e la rinascita. In questo contesto festoso, la principessa ha scelto di accantonare per qualche ora la rigidità del protocollo reale, partecipando con spontaneità ai riti della comunità locale. Appena arrivata nel tempio, la principessa è stata accolta con una ghirlanda di fiori e con l’entusiasmo dei presenti. Per rispetto delle tradizioni del luogo, ha deciso di togliersi le scarpe prima di entrare e ha partecipato a piedi nudi alla danza Garba, un momento più unico che raro, lasciandosi coinvolgere dai movimenti ritmici dei fedeli e dei ballerini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

