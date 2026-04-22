La comunità ebraica ha chiesto di cancellare il concerto di Kanye West previsto a Reggio Emilia. Il rapper statunitense ha già annullato o rinviato altri appuntamenti in Europa, tra cui uno in Polonia e uno in Svizzera, mentre in Gran Bretagna il concerto è stato cancellato. La richiesta si inserisce in un contesto di polemiche legate alle dichiarazioni del artista.

Reggio Emilia, 22 aprile 2026 – Niente concerto in Polonia e a Basilea, in Svizzera, per il rapper statunitense Kanye West; rinviato a Marsiglia e annullato, per primi, in Gran Bretagna. La chiusura di questi Paesi nei confronti di Ye, come si fa chiamare ora, è la conseguenza delle polemiche nate da commenti antisemiti e dalla sua passata esaltazione del nazismo. La comunità ebraica: “Cancellate il concerto di Ye”. E ora, a intervenire con forza, dopo settimane di silenzio, è Nicoletta Uzzielli, neo-presidente della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, che si appella alla prefettura chiedendo la cancellazione dell’evento del prossimo 18 luglio alla Rcf Arena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello della comunità ebraica: “Cancellate il concerto di Kanye West a Reggio Emilia”

Notizie correlate

Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio.

Kanye West, la diffida del Codacons: “Annullare il concerto a Reggio Emilia”(Adnkronos) – Dopo Londra e Marsiglia, potrebbe saltare anche la tappa italiana di Kanye West a causa delle controversie legate a dichiarazioni...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’appello della comunità ebraica: Cancellate il concerto di Kanye West a Reggio Emilia; La performance di Kanye West in Polonia è sospesa dopo le pressioni del governo sul discorso nazista; Cultura, Odescalchi (Adsi): Dimore storiche motore economico e presidio dei territori.

L’appello della Cisl a Massari: Ye incontri la comunità ebraicaPapaleo: Il municipio si faccia promotore, se il musicista è davvero cambiato affronti chi ha offeso. Il sindacato poi chiede trasparenza agli organizzatori: Cachet milionari, mostrino il business ... ilrestodelcarlino.it

Kanye West al Wireless Festival di Londra: polemiche e riconciliazioneKanye West annuncia la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra e si offre di incontrare la comunità ebraica dopo le polemiche. notiziemusica.it

Lo show di Kanye West allo St. Jakob Park è stato annullato dopo la decisione del Basilea. Il comunicato del club svizzero - facebook.com facebook

La figlia di Kim Kardashian e Kanye West è una collezionista appassionata di grills, ovvero protesi dentali in materiali e colori diversi, che cambia a seconda dell'outfit e dell'umore x.com