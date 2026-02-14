Malinin l' errore costa caro | la sua caduta lascia tutti a bocca aperta

Malinin ha fatto un passo falso durante la gara di pattinaggio di velocità a Milano Cortina, e questo errore gli è costato la possibilità di ottenere un buon risultato. La sua caduta, avvenuta durante una fase decisiva, ha sorpreso gli spettatori presenti sugli spalti, che hanno assistito increduli alla scena. La giornata di oggi si è rivelata ricca di emozioni e colpi di scena ai Giochi di Milano Cortina, con l’Italia che può ancora sorridere grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Michela Moioli nello snowboard cross, nonostante la brutta caduta di qualche giorno fa.

Altra giornata ricchissima di emozioni e colpi di scena ai Giochi di Milano Cortina. L'Italia sorride ancora grazie a Michela Moioli, medaglia di bronzo nello snowboard cross, nonostante la caduta dei giorni scorsi che ha rischiato di compromettere la sua gara. Ma la vera sorpresa è la caduta della stella del pattinaggio Ilia Malinin, che finisce addirittura giù dal podio. Disastro Malinin, l'alieno del pattinaggio fa flop a Milano CortinaFlop e lacrime. Ilia Malinin, l'alieno del pattinaggio artistico, stecca clamorosamente e finisce fuori dal podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il 21enne fenomeno statunitense propone un prog ... Il salto del pattinaggio che sa fare solo Ilia MalininNonostante sia il pattinatore di figura più forte e spettacolare del mondo, è arrivato solo ottavo nella finale ... Quella che doveva essere la grande notte di Ilia Malinin si è tramutata in un incubo per l'americano. CLAMOROSO: MALININ FUORI DAL PODIO! Ilia Malinin crolla totalmente con una performance piena di errori, che lo fanno affondare all'ottavo posto davanti a Daniel Grassl. Il suo programma libero riceve solo il 15esimo punteggio!