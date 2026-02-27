Durante il Festival di Sanremo 2026, un artista noto per la sua carriera lunga e consolidata ha attirato l'attenzione di pubblico e media grazie a un aspetto sorprendente. A 66 anni, il suo aspetto giovanile ha generato numerose discussioni sui social, facendo parlare di sé per la sorprendente differenza di età rispetto all’immagine che trasmette. La sua partecipazione ha acceso l’interesse di molti spettatori.

“Dimostra 20 anni di meno”. Raf a Sanremo 2026 scatena i social. A 66 anni compiuti, Raf torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 e diventa in poche ore uno degli argomenti più commentati online. Non solo per la performance, ma per un dettaglio che ha acceso immediatamente il dibattito: l’aspetto fisico. Pelle distesa, fisico asciutto, energia scenica intatta. Sui social la domanda rimbalza senza sosta: come fa a dimostrare vent’anni di meno? Durante la serata all’Ariston, il cantante pugliese ha mostrato una presenza scenica solida, sicura, senza cedimenti. E mentre la sua voce – riconoscibile e graffiante – riportava il pubblico alle atmosfere che lo hanno reso celebre dagli anni Ottanta, su X e Instagram si moltiplicavano i commenti sull’età anagrafica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dimostra 20 anni di meno”. Raf a Sanremo lascia tutti a bocca aperta: qual è il suo segreto

“L’ho fatto con gli esclusi”. Sanremo, Conti svela il gesto segreto: nessuno se lo aspettava, tutti a bocca apertaIl Festival di Sanremo si conferma, anno dopo anno, non solo come la massima kermesse musicale italiana, ma come un vero e proprio evento collettivo...

La top 5 di Sanremo 2026 sorprende i fan: chi è fuori lascia tutti a bocca aperta (i cantanti reagiscono)La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico un mix di emozioni, sorprese e dibattiti tra i fan.

RAF a SANREMO 2026 Ascolta l’anteprima Ora e per sempre (Sanremo Reveal)

Temi più discussi: Raf a Sanremo lascia tutti a bocca aperta: Dimostra 20 anni di meno. Qual è il suo segreto di giovinezza; Zootecnia: Zannier, risultati progetto Sissar portano innovazione; Turismo, OutBe lancia Wild Expeditions – Liguria 2026 con il patrocinio del Comune di Genova; Il pasticcio della chiusura dell’aeroporto di El Paso dimostra che non abbiamo ancora capito come difenderci dai droni.

Raf a Sanremo lascia tutti a bocca aperta: «Dimostra 20 anni di meno». Qual è il suo segreto di giovinezzaA 66 anni compiuti, Raf sale sul palco di Sanremo 2026 e manda in tilt i social. Non solo per la voce, sempre graffiante e romantica, ma ... msn.com

Ipoteca la casa per farsi il lifting: Dimostro 20 anni in menoUna donna di cinquant’anni, vedendo il suo viso invecchiare, ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Nulla di straordinario, se non fosse per le modalità che le hanno permesso ... 105.net

A 66 anni e l’energia di un eterno ragazzo: Raf dimostra che il tempo passa solo per chi smette di sognare. - facebook.com facebook