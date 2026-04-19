La Juventus ha comunicato i nomi dei giocatori convocati da Spalletti per la partita contro il Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. Tra i convocati spiccano i nomi di Yildiz, Thuram e Kelly, che potrebbero recuperare in vista dell’incontro. La sfida si svolgerà all’Allianz Stadium e rappresenta un momento cruciale per il proseguimento del campionato. La lista ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

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© Calcionews24.com - Juventus, i convocati per il Bologna: recuperano Yildiz, Thuram e Kelly? La lista ufficiale di Spalletti per la sfida di Serie A

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