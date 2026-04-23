Juventus su Bernasconi | sorpasso alla Roma per l’esterno dell’Atalanta

La Juventus ha avviato trattative per acquisire Lorenzo Bernasconi, esterno mancino nato nel 2003 e attualmente in forza all’Atalanta. La società bianconera si è inserita nella corsa per il giovane calciatore, cercando di superare la concorrenza di altre squadre, tra cui la Roma. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con incontri e valutazioni in corso tra le parti coinvolte.

La Juventus irrompe nella corsa a Lorenzo Bernasconi, esterno mancino classe 2003 di proprietà dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero punta a superare la concorrenza della Roma per consegnare a Luciano Spalletti un profilo di spinta e fisicità in vista della prossima stagione. Il calciatore, già obiettivo esplicito di Gian Piero Gasperini durante la sessione di mercato invernale, è ora al centro di un duello tra i due club. A gennaio la Roma aveva presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro più bonus, proposta respinta dalla dirigenza orobica che valuta il calciatore sensibilmente di più dopo l’ottimo rendimento stagionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juventus su Bernasconi: sorpasso alla Roma per l’esterno dell’Atalanta Notizie correlate Bernasconi Juventus, bianconeri sempre più stregati dall’esterno dell’Atalanta: può arrivare per questa cifra e con questo incastrodi Luca FiorettiBernasconi Juventus, la dirigenza punta il laterale dell’Atalanta per la fascia e prepara il grande investimento in vista della... Roma, il colpo mancato: Massara ci ha provato per Bernasconi, no dell’Atalanta a 15 milioniA mercato ormai blindato, emerge un retroscena che avrebbe potuto cambiare i connotati della fascia sinistra giallorossa. Altri aggiornamenti Atalanta | Ederson, Pasalic, Raspadori e rischia Krstovic: chi gioca e chi no contro la JuventusAtalanta Juventus - Ultimi preparativi per l'Atalanta prima del big match in programma contro la Juventus nella 32^ ... fantamaster.it Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingUna gara di fondamentale importanza. Tre punti pesantissimi in palio nella sfida tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena: i nerazzurri sono settimi a -5 dal quarto posto occupato dal Como, ma i ... msn.com