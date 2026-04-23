La Juventus ha avviato le procedure per il riscatto di Jeremie Boga, con l’obiettivo di confermarlo come parte centrale del team anche per le prossime stagioni. Secondo fonti di mercato, la società sta accelerando le trattative per esercitare il diritto di acquisto, con l’intenzione di blindare il giocatore nel più breve tempo possibile. Fabrizio Romano ha confermato che i dirigenti vogliono assicurarsi il suo cartellino senza indugi.

Effetto Boga: la Juve accelera per il riscatto. Fabrizio Romano: “Lo vogliono blindare subito”. La Juventus ha deciso: Jeremie Boga deve essere un pilastro della squadra anche per il futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad attivare il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, scatto decisivo per il riscatto di Boga

Notizie correlate

Juventus: Boga verso il riscattoIn casa Juventus, l’attenzione non è solo sul campo, ma anche sul mercato futuro.

Leggi anche: Juventus, Boga verso il riscatto in bianconero

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calciomercato Milan, scatto decisivo per Goretzka: c’è cauto ottimismo; Serie A: scatto Champions della Juventus, Como e Roma inseguono; Il Milan vince anche il derby di mercato: scatto decisivo di Tare per Gila, l'accordo è a un passo; Juve, ancora di più!: Spalletti alza la guardia e va oltre il ko del Como, il discorso alla squadra.

Calciomercato Juventus: Alisson è il grande obiettivo per la porta bianconera in vista dell’estate. C’è già il sì del portiereCalciomercato Juventus: Alisson è il grande obiettivo per la porta bianconera in vista dell'estate. C'è già il sì del portiere ... calcionews24.com

Juventus, scatto Champions: David e Thuram lanciano i bianconeriJuventus, scatto Champions: David e Thuram lanciano i bianconeri La Juventus sfrutta la frenata di Como e Roma, batte il Bologna e vola in classifica ... tuttojuve.com

Edoardo #Motta: il passato alla #Juventus e una notte da record con la Lazio - facebook.com facebook

Edoardo #Motta: il passato alla #Juventus e una notte da record con la Lazio x.com