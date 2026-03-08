In casa Juventus, si parla molto di mercato e di possibili mosse future. Uno dei nomi più discussi è quello di Jeremie Boga, l’esterno ivoriano arrivato in prestito gratuito dall’OGC Nice lo scorso autunno. La società sta valutando se esercitare il diritto di riscatto per mantenere il giocatore anche nella prossima stagione. Boga ha giocato diverse partite con la maglia bianconera.

In casa Juventus, l’attenzione non è solo sul campo, ma anche sul mercato futuro. Tra i nomi che stanno emergendo con forza c’è quello di Jeremie Boga, l’esterno ivoriano arrivato in prestito gratuito dall’OGC Nice lo scorso autunno. Secondo fonti vicine al club, i bianconeri stanno valutando seriamente l’opzione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Boga verso il riscatto

Calciomercato Juve LIVE: scelto Vicario per la porta. Boga verso il riscattoPerin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero Calciomercato Juve LIVE:...

Boga resta alla Juventus? Cosa filtra dalla Continassa sul riscatto di JeremieBoga resta alla Juventus? Cosa filtra dalla Continassa sul riscatto di Jeremie Carnesecchi pallino Juve: emissari in azione, ma l’Atalanta spara...

Rassegna Stampa Sportiva01 Febbraio 2026Juventus, mercato, polemiche e matchday#TUTTONOTIZIE

Contenuti e approfondimenti su Juventus Boga verso il riscatto.

Temi più discussi: Juve, sprint Boga dopo il gol con la Roma: ora il riscatto è più vicino; Boga-Juve, missione riscatto: il piano per blindarlo dal Nizza; Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...; Boga sta convincendo la Juventus: i costi del riscatto e gli scenari futuri.

Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscattoL'ivoriano ha convinto con due gol e un assist in 7 spezzoni, sciogliendo tutti i dubbi sulla sua condizione atletica. E i bianconeri hanno un accordo molto vantaggioso con il Nizza per il suo acquist ... msn.com

Juve, Boga verso il riscatto a fine stagioneJeremie Boga, esterno d'attacco franco-ivoriano classe 1997 della Juventus, si sta guadagnando il riscatto da parte del club bianconero. Come riportato da TMW, la dirigenza ... tuttojuve.com

"Essere un giocatore della Juventus è uno dei privilegi piu grandi che si possano avere": le parole di Fabrizio Ravanelli durante l'evento "L'indimenticabile 1996" Il prossimo ospite sarà Torricelli giovedì 12 marzo dalle 20:30 alle 21:45 #Tuttosport #Rav x.com

Buon 8 marzo a tutte le DONNE! Sempre forti, sempre un passo avanti e che non smettono mai di crederci. Io con una passione in più: la JUVE nel cuore. #8marzo #happywomenday #festadelladonna #juventuswomen #juventus @juventus - facebook.com facebook