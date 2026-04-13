Juventus Boga verso il riscatto in bianconero

La Juventus e Jérémie Boga hanno raggiunto un accordo per il suo riscat. Il calciatore è pronto a continuare la sua avventura con il club torinese, con il riscat che si trova in fase avanzata. La firma del contratto è attesa a breve, segnando così il proseguimento della collaborazione tra il giocatore e la squadra.

Il futuro di Boga è a Torino: accordo raggiunto e riscatto vicino. Jérémie Boga e la Juventus sono pronti a proseguire il loro cammino insieme. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo totale con il calciatore franco-ivoriano per un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga verso il riscatto in bianconero Juventus: Boga verso il riscattoIn casa Juventus, l’attenzione non è solo sul campo, ma anche sul mercato futuro. Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Giorni caldi per i rinnovi in casa Juventus, Boga verso il riscatto, i calciatori già scaricati