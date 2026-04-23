Juventus | quando il calcio supera il limite

Da ilprimatonazionale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di calcio, si è verificato un episodio che ha portato a una rissa tra i giocatori e l'intervento delle forze dell'ordine. La partita è stata interrotta e successivamente sospesa, mentre gli ufficiali hanno identificato alcuni protagonisti coinvolti in comportamenti vietati. La federazione calcistica ha avviato un procedimento disciplinare, e sono state adottate sanzioni nei confronti dei responsabili. L’accaduto ha generato molte discussioni e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Una partita che degenera, un episodio surreale e conseguenze clamorose: è uno di quei racconti che sembrano usciti da un film, ma che invece appartengono alla storia del calcio e della Juventus Era il 1951 e la Juventus si trovava in Sudamerica per una tournée estiva, partecipando a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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