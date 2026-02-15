Juventus-Lazio Women | sfida di vertice in Serie A il calcio femminile italiano guarda all’Europa e supera i pregiudizi

La partita tra Juventus Women e Lazio Women si svolge domenica 15 febbraio 2026 a Biella, perché le due squadre sono in corsa per la vetta del campionato di Serie A femminile. La sfida si disputa allo stadio “Vittorio Pozzo-La Marmora”, un impianto che sta attirando sempre più tifosi, anche grazie alla crescita del calcio femminile in Italia. La gara rappresenta un passo importante per il movimento, che sta superando i pregiudizi e puntando sempre più in alto.

Juventus Women-Lazio Women: Sfida al Vertice e Crescita di un Movimento. Domenica 15 febbraio 2026, allo stadio "Vittorio Pozzo-La Marmora" di Biella, la Juventus Women ospiterà la Lazio Women in un match cruciale per la Serie A femminile. L'incontro, valido per la 14ª giornata del campionato, vedrà le bianconere impegnate a consolidare la loro posizione in classifica mentre le biancocelesti cercheranno di rafforzare le proprie ambizioni europee, in un contesto di crescita costante per il calcio femminile italiano. Un Campionato in Evoluzione. La Serie A Women sta vivendo un periodo di trasformazione, con un aumento degli investimenti e una maggiore attenzione mediatica. Lazio Women, parla Goldoni: «Il calcio femminile ha guadagnato visibilità e rispetto, sebbene i pregiudizi persistano»