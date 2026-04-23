Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus ora al Monaco, ha condiviso alcuni ricordi della sua esperienza con la squadra italiana. Ha affermato che durante la sua prima stagione, tutti sapevano cosa era richiesto sul campo. Pogba ha anche ricordato il ruolo di un suo ex compagno di squadra, dicendo che l'allenatore aveva una grande affidabilità e non commetteva errori.

Paul Pogba, ex calciatore bianconero attualmente al Monaco, ha raccontato la sua prima avventura come calciatore della Juventus, ricca di successi e miglioramenti. Tramite il canale Youtube Rio Ferdinand Presents, il francese ha analizzato alcune figure fondamentali per la sua crescita come il mister Antonio Conte e i compagni Pirlo e Chiellini, svelando qualche aneddoto del suo percorso a Torino. “Quando hai accanto giocatori come Pirlo e Chiellini è tutto più facile, puoi apprendere molto da loro.”. Come riportato da Il Bianconero, Pogba si è soffermato, in primo luogo, sul suo arrivo a Torino e del suo rapporto con Antonio Conte, che lo ha accolto fin da subito nel migliore dei modi: “Incontrai Conte prima ancora che firmassi il contratto.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Pogba da Rio Ferdinand: “Ognuno di noi sapeva cosa doveva fare. Pirlo? Non sbagliava mai…”

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