In occasione di Fa’ la cosa giusta!, si sottolinea l’importanza di un impegno collettivo per cambiare il mondo e promuovere la pace. Si evidenzia come l’evento, nato 22 anni fa, continui a essere fondamentale per coinvolgere le persone e sensibilizzare sull’importanza di azioni condivise. La manifestazione si tiene ogni anno, attirando visitatori e partecipanti di varie età.

Fa’ la cosa giusta! Intervista a Miriam Giovanzana, che ha ideato con Terre di mezzo editore la prima fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili Fa’ la cosa giusta! Intervista a Miriam Giovanzana, che ha ideato con Terre di mezzo editore la prima fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili «Credo che in uno spazio come Fa’ la cosa giusta! ci sia ancora più bisogno oggi di 22 anni fa, quando è nata. Oggi abbiamo accesso a molte più informazioni, ma siamo separati gli uni dagli altri e così ritrovarci, incoraggiarci, focalizzare sui temi più importanti, come quelli della pace e... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Per cambiare il mondo e per fare la pace abbiamo bisogno di ognuno di noi»

