JUVENTUS-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Bianconeri che partono alla grande! | Serie A 2025 26

Nella partita tra Juventus e Parma, valida per la Serie A 202526, i bianconeri hanno conquistato una vittoria di 2-0. Jonathan David ha segnato il primo gol con un colpo preciso, seguito da un altro siglato da Vlahovic. La squadra di casa ha iniziato la stagione con un buon ritmo, portando a termine la partita senza subire reti.

Jonathan David ha aperto il conto per la Juve con un gol da bracconiere, mentre Vlahovic si è assicurato che i padroni di casa portassero a casa tutti e tre i punti. Guarda questo video su Youtube L'articolo JUVENTUS-PARMA 2-0 IN EVIDENZA Bianconeri che partono alla grande! Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com JUVENTUS-PARMA 2-2 | CLASSIC HIGHLIGHTS SERIE A 2024/25 Notizie correlate PARMA-ATALANTA 1-1 | IN EVIDENZA | Cutrone alla riscossa all’esordio con il Parma! | Serie A 2025/26L’attaccante italiano pareggia a 5 minuti dalla fine regalando un punto ai Crociati, dopo che Pasalic aveva tirato in vantaggio La Dea…Guarda questo... JUVENTUS-INTER 4-3 | IN EVIDENZA | Il giovane Adzic Stunner vince alla morte! | Serie A 2025/26Il giovane montenegrino ha rubato la scena nel Derby d’Italia con uno straordinario match-winner alla morte, sigillando tutti e tre i punti per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus-Bologna 2-0, i bianconeri rafforzano il quarto posto; Serie A. La Fiorentina batte 1 a 0 la Lazio e 'vede' la salvezza; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C; Juve con la Champions in tasca e il 2° posto vicino. Spalletti: La squadra ha la forma che volevo. Juventus U20-Parma 2-0: Verde e Durmisi portano i bianconeri in finale di Coppa Italia50' – Finisce qui. La Juve conquista la finale di Coppa Italia Primavera superando il Parma 2-0. 50' – Raddoppio Juventus: Durmisi riceve Keutgen, si gira bene e sul ... tuttojuve.com Diretta | Parma Juventus Primavera (risultato finale 1-0): ducali in vetta con Cardinali! (12 aprile 2026)Diretta Parma Juventus Primavera streaming video tv: i ducali vogliono il primo posto in classifica, i bianconeri inseguono la zona playoff. ilsussidiario.net Vincere a Bologna per accorciare a -2 sulla Juventus, sperando poi in un ko dei bianconeri con il Milan per... - facebook.com facebook Leggera preoccupazione in casa Juventus: in vista della sfida contro il Milan, i bianconeri devono fare i conti con le condizioni non ottimali di tre titolari. Kenan #Yildiz, che contro il Bologna ha giocato soltanto uno spezzone di gara, fa i conti con un’infiammazi x.com