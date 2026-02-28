JUVENTUS-INTER 4-3 | IN EVIDENZA | Il giovane Adzic Stunner vince alla morte! | Serie A 2025 26

Durante il match tra Juventus e Inter, il giovane calciatore montenegrino ha segnato il gol decisivo nel finale, regalando alla sua squadra una vittoria per 4-3. La partita, valida per la Serie A 202526, si è conclusa con un successo di misura, grazie a un’azione che ha lasciato senza parole i tifosi presenti allo stadio.

Il giovane montenegrino ha rubato la scena nel Derby d'Italia con uno straordinario match-winner alla morte, sigillando tutti e tre i punti per .

MILANO-BOLOGNA 1-0 | IN EVIDENZA | Modric vince per il Milan! | Serie A 2025/26Il centrocampista croato ha segnato il suo primo gol con i Rossoneri regalando vittorie consecutive agli uomini di Allegri Serie A 202526.

Calcio: Juventus-Inter 4-3Juventus-Inter 4-3 (2-1). Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti (34' st Joao Mario), Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli (28' st Cabal), K. Thuram, McKennie (34' st ... ansa.it

DIRETTA/ Juventus Inter (risultato finale 4-3): capolavoro di Adzic! (Serie A, 13 settembre 2025)Il derby d’Italia è alle porte e allora non poteva mancare il nostro angolo delle statistiche per capire chi nella diretta Juventus Inter tra i bianconeri e i nerazzurri potrà vantarsi o meno dei tre ... ilsussidiario.net