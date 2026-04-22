Nico Gonzalez ha segnato una doppietta nell’ultima partita con l’Atletico Madrid contro l’Elche, diventando protagonista in campo. La Juventus, che detiene il suo cartellino, segue con attenzione le prestazioni dell’esterno in prestito, valutando se esercitare il diritto di riscatto in estate. La squadra spagnola ha ottenuto una vittoria significativa grazie alle marcature di Gonzalez, che ha contribuito alla partita con due reti decisive.

di Luca Fioretti Nico Gonzalez protagonista con l’Atletico: la Juve osserva le gesta del suo esterno in prestito per capire se ci sarà il definitivo riscatto in estate. Dopo una parentesi decisamente deludente e complessa con la maglia della Juventus, Nico Gonzalez ha ritrovato grande entusiasmo e fiducia all’Atletico Madrid. Sotto la sapiente guida del Cholo Simeone, l’avvio in terra spagnola era stato esaltante, seguito però da un lungo digiuno. Adesso la situazione si è finalmente sbloccata grazie all’ultima prestazione: contro l’Elche, l’esterno offensivo ha firmato una fantastica doppietta, riaccendendo l’entusiasmo della piazza e attirando le attenzioni della dirigenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez protagonista con l’Atletico Madrid: doppietta all’Elche, quanto manca per il riscatto dalla Juventus

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