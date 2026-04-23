Edoardo Motta, ex giocatore, ha recentemente attirato l’attenzione nel calcio italiano grazie alle sue prestazioni con la squadra della Lazio. La Juventus, che lo aveva scoperto in passato, ora osserva con interesse il suo percorso, mentre la Lazio si gode il momento positivo del giocatore. Il suo nome è diventato al centro delle discussioni nel mondo del calcio, suscitando curiosità e aspettative.

Edoardo Motta, l’eroe che viene dal passato: la Juve lo scopre, la Lazio si gode il miracolo. C’è un nome che sta facendo tremare i polsi a tutta l’Italia calcistica, ed è quello di Edoardo Motta. Il portiere classe 2005 ha appena firmato una pagina di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex Edoardo Motta eroe con la Lazio: rimpianto bianconero?

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