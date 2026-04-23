Juventus | idee chiare per il futuro

La Juventus ha annunciato di voler concentrarsi su obiettivi precisi per le prossime stagioni, con un piano volto a rafforzare la rosa attraverso l’acquisto di giocatori già affermati e pronti a contribuire immediatamente. La strategia si basa sulla volontà di recuperare rapidamente posizioni in campionato e competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La società non ha ancora comunicato dettagli sui nomi coinvolti, ma ha confermato l’intenzione di muoversi con decisione sul mercato.

La Juventus guarda al futuro con un’idea chiara: accelerare il ritorno ai vertici puntando su giocatori già affermati e pronti subito. Dopo una stagione altalenante, la dirigenza bianconera vuole costruire una squadra competitiva nel breve periodo, in linea con le richieste di Luciano Spalletti, confermato fino al 2028 dopo il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus: Comolli Rivoluziona il Futuro con i Dati!

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