Futuro Torriani la decisione in estate | il Milan ha le idee chiare

Lorenzo Torriani, portiere del settore giovanile del Milan, può lasciare il club questa estate. La decisione dipende dalla volontà della società di fare spazio ai giovani e valutare altre opzioni tra i pali. Torriani ha già mostrato buone qualità nelle amichevoli e nelle partite di Milan Futuro, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. La scelta finale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre il calciomercato si avvicina.

Lorenzo Torriani rappresenta un patrimonio del Milan con il giovane portiere che, nelle rare uscite in cui ha avuto spazio tra amichevoli e Milan Futuro, ha dimostrato tutto il suo valore. Spesso aggregato alla prima squadra per ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Mike Maignan e Pietro Terracciano, l’estremo difensore dovrà capire quale sarà il suo destino alla fine del campionato in corso. Milan, in dubbio il destino di Torriani (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portiere classe 2005 sta facendo la spola tra la prima squadra di Massimiliano Allegri e il Milan Futuro di Massimo Oddo, ma appare chiaro che abbia bisogno di continuità per dimostrare tutto il suo valore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

