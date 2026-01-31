Kolo Muani Juventus la trattativa tra le parti continua | si lavorerà fino alla fine Tutti i dettagli e le novità di queste ultime ore

La trattativa tra la Juventus e Kolo Muani prosegue senza sosta. Le due parti sono al lavoro, cercando di trovare un accordo prima della fine del mercato. Le ultime ore sono decisive e ci sono ancora molti dettagli da mettere a posto. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali, sperando in un colpo di mercato.

La Juventus si prepara a vivere un finale di mercato incandescente, trasformando gli ultimi giorni di trattative in una sorta di sequel del film già visto in estate. A gennaio come ad agosto, il mirino è puntato su Randal Kolo Muani, l' attaccante del Paris Saint Germain attualmente in prestito al Tottenham. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, i bianconeri tentano il colpo last minute per il 27enne transalpino, reduce da sei mesi positivi a Torino con 10 gol all'attivo tra campionato e Mondiale per Club.

