Juventus si complica la trattativa per Kolo Muani
La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani si complica. Le voci di mercato parlano di difficoltà crescenti nel portare l’attaccante francese a Torino. I contatti tra le parti si sono interrotti e ora tutto sembra più incerto che mai. I tifosi bianconeri aspettano aggiornamenti, ma la situazione resta in stallo.
Le ultime notizie sul fronte mercato Arrivano brutte notizie sulla trattativa per Randal Kolo Muani, il cui approdo a Torino sembra sempre più complicato. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per il francese. “Il Tottenham non ha intenzione di interrompere il prestito di Randal Kolo Muani. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani.
La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più difficile.
Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. Ci sono due ostacoli importanti nella trattativa
La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Kolo Muani, con i primi contatti avviati.
E' in salita la trattativa per riportare il francese a Torino: la Juve non demorde, ma pensa alle alternative
Il nome al centro del tavolo è Randal Kolo Muani. La Juventus continua a spingere per riportarlo a Torino, ma la trattativa è in salita.
Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata - facebook.com facebook
Juventus, Zirkzee resta una soluzione per l'attacco ma Kolo Muani è la priorità: le news #SkySport #SkyCalciomercato x.com
