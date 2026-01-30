Juventus si complica la trattativa per Kolo Muani

Da ilprimatonazionale.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani si complica. Le voci di mercato parlano di difficoltà crescenti nel portare l’attaccante francese a Torino. I contatti tra le parti si sono interrotti e ora tutto sembra più incerto che mai. I tifosi bianconeri aspettano aggiornamenti, ma la situazione resta in stallo.

Le ultime notizie sul fronte mercato Arrivano  brutte notizie sulla trattativa per Randal Kolo Muani, il cui approdo a Torino sembra sempre più complicato. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per il francese. “Il Tottenham non ha intenzione di interrompere il prestito di Randal Kolo Muani. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus si complica la trattativa per kolo muani

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, si complica la trattativa per Kolo Muani

Approfondimenti su Juventus KoloMuani

Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissime

La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più difficile.

Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. Ci sono due ostacoli importanti nella trattativa

La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Kolo Muani, con i primi contatti avviati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

JUVE Si COMPLICA la TRATTATIVA per KOLO MUANI

Video ? JUVE? Si COMPLICA la TRATTATIVA per KOLO MUANI

Ultime notizie su Juventus KoloMuani

Argomenti discussi: Juve, l'operazione En-Nesyri si complica: irrompe il Siviglia; Juventus, Kolo Muani si complica: rispunta Zirkzee; Juve, Mateta si complica: sondato anche Giovane; Juve, la trattativa per Mateta si complica: ora è En-Nesyri l'obiettivo principale.

juventus si complica laJuventus, Kolo Muani si complica: rispunta ZirkzeeE' in salita la trattativa per riportare il francese a Torino: la Juve non demorde, ma pensa alle alternative ... msn.com

juventus si complica laUn incastro che non si sblocca: la Juventus aspetta, il mercato trattiene il fiatoIl nome al centro del tavolo è Randal Kolo Muani. La Juventus continua a spingere per riportarlo a Torino, ma la trattativa è in salita. calciomercatoweb.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.