Juventus si complica la trattativa per Kolo Muani

La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani si complica. Le voci di mercato parlano di difficoltà crescenti nel portare l’attaccante francese a Torino. I contatti tra le parti si sono interrotti e ora tutto sembra più incerto che mai. I tifosi bianconeri aspettano aggiornamenti, ma la situazione resta in stallo.

