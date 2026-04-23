Juventus Bucciantini La Juve sa sempre cosa fare

Durante una trasmissione serale dedicata al calcio, Marco Bucciantini ha commentato la squadra della Juventus, sottolineando come la formazione abbia una chiara strategia e una struttura solida. Ha osservato che il gruppo è composto da giocatori considerati uomini veri e ha evidenziato la conformazione tattica della rosa sotto la guida di Spalletti. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi e sui risultati ottenuti dalla squadra nelle ultime partite.

Juve, l’elogio di Bucciantini: “Sanno sempre cosa fare, la squadra è fatta di uomini veri”. Nella serata dei verdetti a Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha acceso i riflettori sulla “geometria” della nuova Juventus di Spalletti. Per il giornalista e opinionista, il successo contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bucciantini “La Juve sa sempre cosa fare” Notizie correlate Bucciantini consiglia: «Alla Juve serve una partita perfetta col Galatasaray, ma se vuole sperare di passare il turno deve fare questo»McKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero. Juventus, quanti tiri deve fare la Juve per fare gol?Capuano su Panorama ha analizzato i numeri offensivi della Juventus e le conseguenze del non aver preso rinforzi in attacco. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 33^ giornata; Juventus, Bucciantini La Juve sa sempre cosa fare; Bucciantini: Juve ferma al giorno 0 da troppo tempo, confermando Spalletti si è mossa. Pagina 1 | La cosa migliore successa alla Juve negli ultimi 5 anni, È un genio: le sentenze SkyLa squadra bianconera ha spiccato il volo, ecco cosa si è detto in studio dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna ... tuttosport.com Bucciantini: Il rinnovo di Spalletti il giorno uno di una Juventus che da troppo tempo è piantata sul giorno 0Nel suo intervento a Sky Sport, Marco Bucciantini ha definito il rinnovo di Spalletti il giorno uno per la rinascita della Juventus: Io penso che la conferma di Spalletti sia davvero il ... tuttojuve.com "La #Juventus es por vida! Fanatico de #Juve hasta la muerte!" Questa la risposta del ct della Nazionale di baseball #FranciscoCervelli ad un giornalista straniero che al WBC gli chiedeva per quale squadra tifasse. Domenica è stato allo Stadium, ospite dell x.com OCCHIO JUVENTUS, L'INTER LANCIA LA SFIDA PER L'OBIETTIVO DI MERCATO TUTTI I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook