Juventus Bucciantini La Juve sa sempre cosa fare

Da ilprimatonazionale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione serale dedicata al calcio, Marco Bucciantini ha commentato la squadra della Juventus, sottolineando come la formazione abbia una chiara strategia e una struttura solida. Ha osservato che il gruppo è composto da giocatori considerati uomini veri e ha evidenziato la conformazione tattica della rosa sotto la guida di Spalletti. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi e sui risultati ottenuti dalla squadra nelle ultime partite.

Juve, l’elogio di Bucciantini: “Sanno sempre cosa fare, la squadra è fatta di uomini veri”. Nella serata dei verdetti a Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha acceso i riflettori sulla “geometria” della nuova Juventus di Spalletti. Per il giornalista e opinionista, il successo contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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