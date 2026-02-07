Juventus quanti tiri deve fare la Juve per fare gol?

La Juventus si chiede quanti tiri servano ancora per segnare un gol. Capuano, intervistato su Panorama, ha analizzato i numeri offensivi della squadra e ha evidenziato come la mancanza di nuovi rinforzi in attacco si faccia sentire. La squadra fatica a trovare la rete e ora i tifosi si chiedono quanto dovranno aspettare prima di vedere miglioramenti concreti.

