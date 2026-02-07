Juventus quanti tiri deve fare la Juve per fare gol?
La Juventus si chiede quanti tiri servano ancora per segnare un gol. Capuano, intervistato su Panorama, ha analizzato i numeri offensivi della squadra e ha evidenziato come la mancanza di nuovi rinforzi in attacco si faccia sentire. La squadra fatica a trovare la rete e ora i tifosi si chiedono quanto dovranno aspettare prima di vedere miglioramenti concreti.
Capuano su Panorama ha analizzato i numeri offensivi della Juventus e le conseguenze del non aver preso rinforzi in attacco. Il problema resta evidente: manca un centravanti con caratteristiche da finalizzatore cinico in area, capace di capitalizzare le occasioni create. Purtroppo i rinforzi dal mercato invernale richiesti da Spalletti non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Condò: «Ecco quanti punti deve fare la Juventus per qualificarsi ai playoff». La previsione del giornalista
Paolo Rossi non ha dubbi: «Ecco quanti punti può fare questa Juve. L’obiettivo deve essere uno solo» – VIDEO
Paolo Rossi dice che la Juve può fare molti più punti di quelli attuali.
Argomenti discussi: Monaco-Juventus 0-0, gli highlights: bianconeri ai playoff; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia; Juventus, il prezzo di non aver investito sull'attacco: 116 tiri per non vincere; Pagelle Juve: il peggior Kalulu, Koopmeiners aspetta e spera, Openda mister zero tiri.
Juventus, il prezzo di non aver investito sull’attacco: 116 tiri per non vincereLa Juventus esce dalla Coppa Italia e conferma di essere colpita dalla malattia dell'incapacità di finalizzare il gioco creato. Poteva intervenire sul mercato e non l'ha fatto e adesso ... panorama.it
Pronostici Juventus-Napoli: marcatore e tiri in portaJuventus-Napoli, i pronostici della sfida in programma all'Allianz Stadium: le dritte in ottica player building. ilveggente.it
Boga è della Juventus Blitz nella notte, visite in giornata e annuncio: quanti goal e assist porterà all'attacco di Spalletti facebook
