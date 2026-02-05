Rinnovo Kalulu la Juventus è decisa | firma in arrivo

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Pierre Kalulu. Il difensore francese, già protagonista di questa stagione, è vicino a firmare un nuovo contratto con i bianconeri. La società ha deciso di blindarlo, convinta delle sue qualità e del suo contributo alla squadra. Nei prossimi giorni, attesa la firma ufficiale che confermerà il suo ruolo centrale nel progetto Juventus.

Punto fermo della Juventus in questa stagione, Pierre Kalulu sta vivendo una delle migliori annate della sua carriera con il francese pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri. Kalulu pronto a rinnovare con la Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it La Juventus è decisa a rinnovare il contratto di Pierre Kalulu. Stando a quanto affermato da TuttoSport, i bianconeri sarebbero decisamente soddisfatti dal rendimento del calciatore, punto fermo della formazione di Luciano Spalletti. L’attuale accordo dell’ex Milan con la squadra bianconera scadrà nel giugno del 2029 e, la sensazione, è che si possa giungere ad una nuova intesa che porterà Kalulu a firmare fino al 2031. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus si prepara a sfidare l’Atalanta questa sera a Bergamo, con Pierre Kalulu che si conferma come uno dei punti fermi della squadra di Spalletti.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai vicino alla conclusione, segnando un passo importante per il club.

