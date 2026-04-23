La Juventus sta valutando diverse mosse per il reparto difensivo, con Gatti che potrebbe lasciare la squadra e Bremer sotto osservazione a causa di una clausola rescissoria. Intanto, si parla anche di un interesse per il giovane attaccante dell'Under 23. La società sta lavorando per definire le prossime mosse in vista della prossima stagione, mentre i nomi coinvolti nel reparto difensivo continuano a essere al centro delle voci di mercato.

Rivoluzione difesa Juve: Gatti in bilico, l’ombra della clausola su Bremer e l’obiettivo Baidoo. La difesa della Juventus si prepara a cambiare volto. A fare il punto della situazione è Nicolò Schira tramite il suo canale YouTube, delineando uno scenario di profonda trasformazione. Il L'articolo Juveentus, rivoluzione in difesa: Gatti e Bremer in partenza? proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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